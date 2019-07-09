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"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом

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34-летняя российская поп-исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.

Соблазнительный снимок 34-летняя Ольга опубликовала на личной странице в Instagram, что вызвало ажиотаж среди ее поклонников.

Елена Темникова и Ольга Серябкина

Елена Темникова и Ольга Серябкина

Hochu.ua

Многие из фанатов Серябкиной отметили, что девушка выглядит красиво и женственно, но в то же время певицу упрекнули в пошлости. Других же горячее изображение и вовсе разозлило, в связи с чем Ольгу назвали "озабоченной".

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"Озабоченная кака-то! Осталось только в порно сняться. Другим чем-то можешь заняться?" – возмутились поклонники.

"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом
"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом
"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом
"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с партнершей по группе "Серебро" Еленой Темниковой. Таким образом певица отреагировала на интервью бывшей коллеги по поводу того, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Позже в секс-скандал вмешалась певица Светлана Лобода. Она удивилась таким откровениям, посоветовав не выносить его на публику.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Serebro
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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