"Озабоченная, осталось в порно сняться!" Поп-звезда из РФ разозлила сеть голым телом

34-летняя российская поп-исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.

Соблазнительный снимок 34-летняя Ольга опубликовала на личной странице в Instagram, что вызвало ажиотаж среди ее поклонников.

Елена Темникова и Ольга Серябкина Hochu.ua

Многие из фанатов Серябкиной отметили, что девушка выглядит красиво и женственно, но в то же время певицу упрекнули в пошлости. Других же горячее изображение и вовсе разозлило, в связи с чем Ольгу назвали "озабоченной".

"Озабоченная кака-то! Осталось только в порно сняться. Другим чем-то можешь заняться?" – возмутились поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с партнершей по группе "Серебро" Еленой Темниковой. Таким образом певица отреагировала на интервью бывшей коллеги по поводу того, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Позже в секс-скандал вмешалась певица Светлана Лобода. Она удивилась таким откровениям, посоветовав не выносить его на публику.

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