''Ответственность и тяжкий труд'': муж Тодоренко впервые рассказал о рождении сына

Муж украинской артистки Регины Тодоренко, певец Влад Топалов впервые рассказал о том, как чувствует себя в роли отца. Так, у молодой пары 5 декабря родился первенец.

Влад откровенно поделился: для него быть отцом – большая радость, однако он четко понимает, что дальше будет тяжелее. Артист отметил, что готов ко всем трудностям и к огромной ответственности, пишет "Вокруг ТВ".

"Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость! Помимо этого, отцовство, конечно –огромная ответственность. Пока на словах я все это, вроде как, понимаю, но, отматывая назад свою жизнь и вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что это тяжкий труд", – подчеркнул Топалов.

Артист также добавил, что совершенно не строит иллюзий о том, что отцовство – легкая и простая миссия.

"Будут нелегкие моменты, но я с предвкушением жду как хорошего, так и плохого. Мне все это интересно. У меня нет иллюзий, что все будет сказочно, но я не боюсь трудностей", – пояснил муж Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына в одной из государственных больниц в Москве. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась целая волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задают вопросы относительно малыша, однако они продолжают их игнорировать. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

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