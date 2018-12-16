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''Отвечать перед богом!'' Судья "Танців з зірками" высказалась о фанате Путина Полунине

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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как относится к скандальному коллеге, украинскому артисту балета Сергею Полунину.

В интервью телеведущей Кати Осадчей в программе "Светская жизнь" она отметила, что из-за пророссийской позиции Полунина даже сорвалось их совместное выступление.

"Мы с Сергеем знакомы, и очень близко. Мы должны были танцевать в октябре "Лісову пісню", это была его пропозиция… Конечно, мне очень жаль, что все так получилось, но он — взрослый человек", — сказала балерина.

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''Отвечать перед богом!'' Судья "Танців з зірками" высказалась о фанате Путина Полунине

Скрин видео

''Отвечать перед богом!'' Судья "Танців з зірками" высказалась о фанате Путина Полунине

Скрин видео

"Я считаю, что мы все несем ответственность за то, что мы делаем, прежде всего перед богом", — добавила она.

Танцовщица уточнила, что представление пришлось отменить, так как за месяц до назначенной даты украинский танцор поехал в Крым. По ее словам, после этого инцидента она не общалась с коллегой.

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Кухар и Полунин

Кухар и Полунин

Скрин видео

"В балетном мире Сергей, конечно, неординарная личность, неординарный танцор. Но…" — подытожила Кухар.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Также он похвастался татуировкой с главой России на груди, а также фото своего российского паспорта.

''Отвечать перед богом!'' Судья "Танців з зірками" высказалась о фанате Путина Полунине

Скрин видео

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Екатерина КухарКатя ОсадчаяСергей Полунин
Место
Украина
Теги
видеошоу-бизнес
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