Отрекшаяся от Украины звезда предложила "спасти Россию"

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в страну, похвасталась шуточной предвыборной программой.

Короткий видеоролик артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Он был снят для передачи российского телеканала НТВ "Лолита. Госпожа президент", которая вышла в эфир в 2011 году. По сюжету программы, Лолита представляла себя в роли главы государства.

"Пересмотрела программу, вполне подходящая программа для выборов и сегодня", - подписала артистка ролик, в котором в рамках передачи делится "предвыборной программой".

"Она не дает пустых обещаний: коммунистам - коммунизм, социалистам - социализм, а всем остальным - п***ц;

Только она знает, как спасти Россию..." - сказано в видео.

При этом, "спасать Россию" Лолита собирается, поставив на важные должности всех родственников.

Подписчики артистки бурно отреагировали на шуточное видео, отметив, что, если бы она действительно баллотировалась в президенты России, за нее бы проголосовали.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лолита рассказала, как пыталась обмануть СБУ.