УкрEngРус
СпортДля неё

Отрекшаяся от Украины звезда предложила "спасти Россию"

4.6тЧитать новость на украинском

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в страну, похвасталась шуточной предвыборной программой.

Короткий видеоролик артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Он был снят для передачи российского телеканала НТВ "Лолита. Госпожа президент", которая вышла в эфир в 2011 году. По сюжету программы, Лолита представляла себя в роли главы государства.

"Пересмотрела программу, вполне подходящая программа для выборов и сегодня", - подписала артистка ролик, в котором в рамках передачи делится "предвыборной программой".

"Она не дает пустых обещаний: коммунистам - коммунизм, социалистам - социализм, а всем остальным - п***ц;

Только она знает, как спасти Россию..." - сказано в видео.

Новости
"Любимая корова": в Крыму сыр назвали в честь Лолиты

При этом, "спасать Россию" Лолита собирается, поставив на важные должности всех родственников.

Подписчики артистки бурно отреагировали на шуточное видео, отметив, что, если бы она действительно баллотировалась в президенты России, за нее бы проголосовали.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лолита рассказала, как пыталась обмануть СБУ.

Персона
Лолита
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости