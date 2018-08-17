"Отпустила тебя давно": выжившая пассажирка Кузьмы Скрябина нарушила молчание

Некогда арт-директор группы "Скрябін" Ольга Любченко, которая находилась в салоне внедорожника Кузьмы Скрябина в момент смертельного ДТП, впервые за долгое время публично вспомнила об ушедшем друге.

В день 50-летия музыканта, 17 августа, на личной странице в Facebook девушка опубликовала несколько трогательных строк, в которых поблагодарила Кузьму за место в ее жизни.

Ольга Любченко Фото: segodnya.ua

"Отпустила тебя давно... Телом, мыслями и душою... Что на небе не решено, то не может решится мною... Проводила в ночную тишь... Окончательно... Ты комета, Хвост которой коснулся крыш, но спасибо тебе за это... Если только себе не вру, (Ну а кто себе правду скажет?) Залатала в душе дыру, так что ниток не видно даже... Спасибо, что Ты был в моей жизни. С Днем Рождения, Андрей", - написала Любченко, приложив к своем посту фото в черном наряде.

Пост Ольги Любченко собрал не так уж много лайков и комментариев, страницу в соцсети девушка ведет всего несколько месяцев и, судя по всему, о связи с музыкантом известно далеко не всем.

На момент аварии в феврале 2015 года, в которой погиб фронтмен "Скрябін", Ольга Любченко находилась на пассажирском сидении внедорожника Кузьмы - коллеги вместе направлялись с гастролей в Киев. В то время девушка являлась арт-директором группы, и как сообщали СМИ незадолго после инцидента, именно Ольга Любченко сообщила участникам "Скрябін" о случившемся.

Музыканты подоспели к месту аварии на микроавтобусе, вызвав полицию и спасателей. Позже, как писали СМИ, начав давать показания следователю, Любченко по неизвестным причинам наотрез отказалась свидетельствовать по делу ДТП, ссылаясь на статью 63 Конституции, дающую ей такое право.

Напомним, певец, музыкант и писатель Кузьма Скрябин погиб в феврале 2015 года в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области. Согласно одной из версий, Кузьма не справился с управлением внедорожника, в результате чего выехал на встречную полосу затяжного поворота и столкнулся с грузовиком.

Похоронили Андрея Кузьменко 5 февраля на Брюховицком кладбище вблизи Львова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начнут сбор средств для экранизации популярного романа Кузьмы Скрябина "Я, "Побєда" і Берлін".