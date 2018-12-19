''Отпускаю. Прощаю. Благодарю'': Лорак высказалась о своих обидчиках

Известная певица Ани Лорак, которая официально подтвердила развод со своим мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу, рассказала о своих чувствах, отметив, что не держит зла на тех, кто ее обидел.

Так, по словам артистки она предпочитает не акцентировать свое внимание на обидах, а всех, кто сделал ей больно, она прощает. Об этом шла речь в интервью для издания "Караван историй".

Лорак отметила, что придерживается принципа "Отпускаю, прощаю, благодарю". Именно эти три слова она чаще всего адресует тем, кто обидел ее.

"К примеру, человек сделал вам больно... Я лично его прощаю. Даже Бог прощает, а какое право имеем мы, смертные, поступать иначе? Все негативное, страшное, трудное в жизни – во благо. Я сначала думаю: вот сволочь! А потом понимаю, что это опыт", – поделилась Ани.

Также артистка отметила, что ей пришлось попрощаться со всеми иллюзиями и прекратить "строить воздушные замки". Именно это, по ее мнению, мешает строить здоровые отношения.

"Я распрощалась с иллюзиями навсегда. Мы строим воздушные замки, а жизнь – не фантазия. Это мешает строить отношения с мужчинами. Во мне многое изменилось, к примеру, я перестала быть жертвой. Корень жертвенности кроется в детстве, бывало, хотелось всем помочь, крикнуть человеку, чтобы он перешагнул через меня, чтобы ему было хорошо. Но это уже в прошлом, я с этим покончила", – подытожила Каролина.

Отметим, что судебное заседание по расторжению брака Ани Лорак (Каролины Куек) и Мурата Налчаджиоглу назначено на понедельник, 24 декабря. Пара прожила вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.