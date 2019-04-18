"Отношение, как к скоту": Пугачева угодила в скандал из-за "прощального" концерта в Кремле

В среду, 17 апреля, в Москве состоялся грандиозный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия. Несмотря на то, что мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий года, россияне также раскритиковали его, так как нашли огромное количество изъянов в организации.

Так, многих смутило то, что, несмотря на высоченные цены на билеты (суммы за вход достигали 300 тысяч рублей), на концерте был ужасный звук, а персонал Кремлевского дворца относился к посетителям "как к скоту". Об этом сообщили поклонники артистки в сети, передают Telegram-каналы "Антиглянец" и "Только никому" (ролики с концерта смотрите в конце новости).

Пугачева и Галкин Комсомольская правда

"Главное, что нужно знать о концерте Аллы Пугачевой, так это то, что она достала всех на репетициях. Все ходили по струнке и много раз переделывали номера, но единственное, что не учла Алла – это звук. В партере все было неплохо, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги", – сообщили присутствующие на концерте.

70-летняя Алла Пугачева на сольном концерте МК

Также, по версии "Антиглянца", возникли огромные проблемы с обслуживанием зрителей в Кремлевском дворце. О концерте Аллы Пугачевой Телеграмм-каналу рассказал актер Никита Ковтунов, у которого был билет в четвертый ряд партера.

"Звук в Кремле – г*вно и звукорежиссер тоже, они подвели. Алла вынуждена была обращаться со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: "Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою", "На сцене нет звука". Также на короткое время звук пропал вообще, но вскоре неполадку устранили", – рассказал Ковтун.

Он прошелся и по организации, отметив, что тем зрителям, которые не подпадали под категорию "VIP" было нелегко – к ним относились "как к скоту", постоянно хамили.

"Быдло-организация: мне повезло, меня пригласили на концерт друзья из администрации и я шел через служебный 12 подъезд, где проходили и все VIP-гости, там с контактом гостей и сотрудников Кремлевского дворца все хорошо. А вот люди по обычным билетам натерпелись хамского отношения сотрудников и охраны при входе, бесконечного хамства и отношения, как к скоту. И это главная концертная площадка страны!" – отметил актер.

Также его возмутило поведение публики, которая тоже неприятно удивила на мероприятии такого класса.

"Публика – что-то с чем-то: на финальной песне, не стесняясь, лезли друг по другу на сцену с букетами, до начала и во время концерта на балконе визжали как дикие: "Эй, Алла, выходи", "Спой про полковника" – видимо это такая народная любовь", – посмеялся Никита, при этом добавив что при этом работа самой Аллы Пугачевой была на высоте.

Примадонна практически весь концерт отработала вживую, без фонограммы (несмотря на уважительный возраст), взаимодействовала с балетом и публикой, и организовала трогательный финал с выходом всей ее семьи на сцену.

Видео с концерта Аллы Пугачевой (2019 год):

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет в понедельник, 15 апреля.

Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны громким концертом в Москве. "Виновница" торжества проигнорировала мероприятие.

Ранее в СМИ сообщали, что артистка посетит концерт-подарок, и якобы ради этого многие приобрели на него билеты. Их стоимость составляла от 4 до 60 тысяч рублей (от 1,6 до 24,6 тыс. гривен). Также недоброжелатели предполагали, что у Пугачевой просто закончились деньги и таким способом ее семья решила "подзаработать".

По случаю юбилея Пугачевой также состоится и грандиозный банкет, который пройдет в субботу, 20 апреля. На его организацию потратили более миллиона рублей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.