"Отношение, как к скоту": Пугачева угодила в скандал из-за "прощального" концерта в Кремле

В среду, 17 апреля, в Москве состоялся грандиозный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия. Несмотря на то, что мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий года, россияне также раскритиковали его, так как нашли огромное количество изъянов в организации.
Так, многих смутило то, что, несмотря на высоченные цены на билеты (суммы за вход достигали 300 тысяч рублей), на концерте был ужасный звук, а персонал Кремлевского дворца относился к посетителям "как к скоту". Об этом сообщили поклонники артистки в сети, передают Telegram-каналы "Антиглянец" и "Только никому" (ролики с концерта смотрите в конце новости).
Пугачева и Галкин
Комсомольская правда
"Главное, что нужно знать о концерте Аллы Пугачевой, так это то, что она достала всех на репетициях. Все ходили по струнке и много раз переделывали номера, но единственное, что не учла Алла – это звук. В партере все было неплохо, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги", – сообщили присутствующие на концерте.
70-летняя Алла Пугачева на сольном концерте
МК
Также, по версии "Антиглянца", возникли огромные проблемы с обслуживанием зрителей в Кремлевском дворце. О концерте Аллы Пугачевой Телеграмм-каналу рассказал актер Никита Ковтунов, у которого был билет в четвертый ряд партера.
"Звук в Кремле – г*вно и звукорежиссер тоже, они подвели. Алла вынуждена была обращаться со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: "Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою", "На сцене нет звука". Также на короткое время звук пропал вообще, но вскоре неполадку устранили", – рассказал Ковтун.
#Repost @annatikhomirova_official ・・・ С Юбилеем дорогая Алла Борисовна @alla_orfey !!! ❤️ Вчера был просто удивительный концерт в Кремле! Я плакала, смеялась, и покрывалась мурашками! Алла Борисовна заполнила своим нутром и невероятной энергетикой все пространство и весь зал! Каждая песня, каждое слово, как откровение, попадали глубоко в душу! Она танцевала вместе с балетом Егора Дружинина, отбивала степ, забиралась на стол, хулиганила...☺️ У этой потрясающей женщины вчера, просто не было возраста! Она пела 2 часа без перерыва, почти не уходя со сцены! А сколько новых песен! Низкий поклон Вам Алла Борисовна, здоровья и долгих лет жизни!!! Вы такая одна!!! Будьте счастливы! ❤️ ——————————- Репост @artemovcharenko_official А вы любите ЖИЗНЬ за сюрпризы, которые она преподносит? Ещё несколько дней назад я и представить не мог, что познакомлюсь с легендарной Аллой Борисовной на её юбилее и станцую номер под аккомпанемент её песни "Свеча горела" — столь любимой многими. Мы с Анютой @annatikhomirova_official благодарны такому случаю за возможность пообщаться и разделить столь важный день в жизни Сильной Женщины. Невероятной энергетики Женщины, которая поёт! Долгих и ярких лет жизни! #allapugacheva #annatikhomirova #artemovcharenko #life #happybirthday #enjoy #friends #kremlinpalace #voice #ballet #аллапугачева #юбилей
Он прошелся и по организации, отметив, что тем зрителям, которые не подпадали под категорию "VIP" было нелегко – к ним относились "как к скоту", постоянно хамили.
"Быдло-организация: мне повезло, меня пригласили на концерт друзья из администрации и я шел через служебный 12 подъезд, где проходили и все VIP-гости, там с контактом гостей и сотрудников Кремлевского дворца все хорошо. А вот люди по обычным билетам натерпелись хамского отношения сотрудников и охраны при входе, бесконечного хамства и отношения, как к скоту. И это главная концертная площадка страны!" – отметил актер.
Также его возмутило поведение публики, которая тоже неприятно удивила на мероприятии такого класса.
"Публика – что-то с чем-то: на финальной песне, не стесняясь, лезли друг по другу на сцену с букетами, до начала и во время концерта на балконе визжали как дикие: "Эй, Алла, выходи", "Спой про полковника" – видимо это такая народная любовь", – посмеялся Никита, при этом добавив что при этом работа самой Аллы Пугачевой была на высоте.
Примадонна практически весь концерт отработала вживую, без фонограммы (несмотря на уважительный возраст), взаимодействовала с балетом и публикой, и организовала трогательный финал с выходом всей ее семьи на сцену.
Видео с концерта Аллы Пугачевой (2019 год):
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет в понедельник, 15 апреля.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны громким концертом в Москве. "Виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
Ранее в СМИ сообщали, что артистка посетит концерт-подарок, и якобы ради этого многие приобрели на него билеты. Их стоимость составляла от 4 до 60 тысяч рублей (от 1,6 до 24,6 тыс. гривен). Также недоброжелатели предполагали, что у Пугачевой просто закончились деньги и таким способом ее семья решила "подзаработать".
По случаю юбилея Пугачевой также состоится и грандиозный банкет, который пройдет в субботу, 20 апреля. На его организацию потратили более миллиона рублей.
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