Откровенное фото голой Насти Каменских "до похудения" вызвало споры в сети

Украинская поп-дива Настя Каменских, похваставшаяся своим фанам поездкой в солнечный Майами, вызвала ажиотаж в соцсети откровенным голым фото почти 10-летней давности.
Пикантный студийный снимок, на котором артистка запечатлена без одежды, был опубликован в Instagram-профиле Kamenskux_daily.
Фотография собрала в соцсети более 8 тыс. лайков, а также десятки комментариев, в которых поклонники певицы принялись обсуждать ее фигуру "до" и "после похудения". Некоторые посчитали, что ранее Каменских выглядела куда сексуальнее.
"Шикарное тело", "Тело просто вау", "Это фотосессия 2009 года", - стали дискутировать под снимком.
"Была раньше шикардос, а сейчас уже не та, одна худоба", - добавили в комментариях.
При этом нашлись и те, кто вступился за артистку, посчитав вышеупомянутые комментарии банальной завистью критиков.
"Это ее дело, сейчас она тоже очень даже хорошо выглядит. Не завидуйте", - ответили под фото.
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