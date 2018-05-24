Откровенная тренировка от VALEVSKAYA: премьера клипа "Моє тіло"

Співачка VALEVSKAYA презентує кліп на гарячий трек "Моє тіло". Зйомки відео проходили в одному зі столичних спортклубів. VALEVSKAYA в кадрі демонструє струнку фігуру, змінюючи сексуальні купальники.

— У мене є сформований образ ліричної співачки. Хочеться показати себе різною! Дякую усій знімальній групі та команді стилістів за те, що допомогли мені це зробити, — каже VALEVSKAYA. — Я ретельно стежу за своєю фізичною формою, тому проводити в тренажерному залі багато часу для мене — звичайна справа. Думаю, потренуватися у компанії красивих дівчат, як у моєму новому кліпі, не відмовився б жоден чоловік!

Співачка також є співавтором слів і музики разом з Yo-Yo.

— Мені дуже подобається те, що я зараз роблю. "Моє тіло" — якраз та пісня, під яку я б сама із задоволенням танцювала у клубі! — коментує VALEVSKAYA.

ВІДЕОКЛИП "МОЄ ТІЛО":