Отказалась разговаривать: Пугачева озадачила странным поведением на похоронах Караченцова

Российская примадонна Алла Пугачева посетила похороны известного актера Николая Караченцова, на которых повела себя весьма странным образом, чем озадачила публику.

Так, артистка посетила траурную церемонию в одиночестве, без мужа и других близких. К тому же, несмотря на то, что Пугачева тесно общалась с Караченцовым, она отказалась провозгласить прощальную речь. При этом примадонна, как правил, никогда не скупится на теплые слова о своих ушедших друзьях, пишут Дни.Ру.

В "Ленкоме", где проходило мероприятие, народная артистка появилась в середине прощания. Она положила цветы к гробу, подошла к вдове и сразу же покинула здание. На гражданскую панихиду артистка не осталась. Также она отказалась общаться с присутствующими и прессой.

Алла Пугачева на похоронах Николая Караченцова Дни.Ру

Вероятно, Пугачева была сильно потрясена случившимся, посему отказалась комментировать смерть друга.

Напомним, Алла Пугачева была одной из первых знаменитостей, кто публично отреагировал на новость о смерти Караченцова. Артистка трогательно и лаконично написала в своем аккаунте в Instagram прощальное сообщение, чем растрогала до слез своих фолловеров.

Алла Пугачева на похоронах Николая Караченцова Дни.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице города Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

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