"Отказалась называть наркотик": появились подробности о "передозе" Деми Ловато

Американская исполнительница Деми Ловато, которая угодила в больницу из-за передозировки наркотиками, пришла в себя и сейчас чувствует себя лучше. Она находится в окружном госпитале Лос-Анджелеса.

Самая сексуальная певица мира отказалась врачам рассказывать, какой именно наркотик она принимала. Сейчас возле нее постоянно находятся ее близкие и родственники. Об этом пишет ABC News, со ссылкой представителей пострадавшей.

"Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие. Часть появившейся ранее информации не соответствует действительности", - заявили они, комментируя новость о передозировке певицы героином.

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 1 Июн 2018 в 10:02 PDT

Сообщается, что причиной госпитализации Ловато стал не героин. Тем не менее, бригада скорой помощи ввела певице "Налоксон "(антидот, который применяется при передозировках опиоидов, в первую очередь героина - Ред), после чего Деми и пришла в себя.

Сама же певица отказалась рассказывать медикам, какое вещество она принимала. Полиция также не обнаружила в ее доме запрещенных веществ.

Представитель певицы Деми Ловато заявил, что она уже пришла в сознание и опасность для здоровья миновала, а ее близкие находятся рядом и поддерживают. Тетя Деми, Керисса Данн, опубликовала в социальных сетях пост, в котором указала что Ловато "бодрствует".

Примечательно, певица Деми Ловато была в понедельник, 23 июля, на дне рождения друга в Западном Голливуде. Вероятно, что наркотические вещества она употребляла с кем-то, кто также был на вечеринке.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиками во вторник, 24 июля. Врачи подозревали, что девушка употребляла героин.