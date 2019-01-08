''Отекали ноги, мучил токсикоз'': Тодоренко впервые рассказала о беременности

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые рассказала читателям в соцсети, как проходила ее беременность первенцем, которого она родила в декабре 2018 года от российского певца Влада Топалова.

В свежем Instagram-посте телеведущая призналась, что действительно не хотела ранее раскрывать посторонним подробности этого нелегкого, но "прекрасного" периода.

Фото: instagram.com

"Наконец-то я готова рассказать вам о прекраснейшем периоде своей жизни, который называется "Беременность". В этот период многие из вас, особенно девушки, задавали мне вопрос, как сохранять активность на протяжении 9-ти месяцев. Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду)", — подчеркнула она.

"Сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне также было сложно найти подходящую одежду", — добавила Тодоренко, которая пообещала читателям больше подробностей в ближайшее время.

Фото: instagram.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына 5 декабря 2018 года. Ребенок появился на свет в роддоме одной из государственных больниц в Москве. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обвалилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задали вопросы относительно малыша, однако они продолжали их игнорировать. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара пока не хочет рассказывать ничего о пополнении в семье.