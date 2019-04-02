''От вас не ожидали'': украинскую телеведущую раскритиковали за выбор ''Зеленого''

Телеведущая Маша Ефросинина вызвала неоднозначную реакцию фолловеров в Instagram "зеленым" постом, в котором усмотрели поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

На личной странице в соцсети знаменитость поделилась фотографией, на которой запечатлена на фоне цветов в зеленом платье в горошек. Свой пост Ефросинина прокомментировала коротко: "Ситуация — Зеленый".

Как иногда упоминали юмористы студии "Квартал 95", между собой они часто называют Владимира Зеленского "Зеленый". Поговаривали, что кандидат в президенты эту кличку недолюбливает.

Судя по всему, это стало причиной того, что пост Маши Ефросининой был расценен ее фолловерами как политический. В снимке и комментарии усмотрели прямую поддержку Владимира Зеленского, о чем тут же написали под фотографией.

"Как можно голосовать за ЗЕ?", "Ситуация — жесть", "Я тоже на зеленом", "Тонко", "Класс. Только Зеленый", "Маша, от вас не ожидала..." — разделились на два лагеря подписчики ведущей.

Пост Ефросининой собрал более 14 тыс. лайков. На вопросы и упреки фолловеров ведущая предпочла не отвечать.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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