От простушки до секс-символа: как изменилась звезда "ВИА Гры" Надежда Мейхер

В среду, 10 апреля украинская певица и телеведущая, экс-звезда знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер празднует день рождения.

Артистке исполнилось 37 лет. За годы своей карьеры Надя Мейхер (также известна по фамилии Грановская. – Ред.) успела превратиться из "деревенской" девушки в настоящую секс-бомбу и кумира миллионов. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась участница "золотого" состава "ВИА Гры" на протяжении многих лет своей популярности.

Знаменитая брюнетка родилась в селе Збручовка, что в Хмельницкой области, в простой семье. Грановская росла без матери, так как та вынуждена была уехать в Италию на заработки из-за трудного финансового положения. В 11 лет Надя начала заниматься пением и хореографией, в 14 поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии. По окончанию учебы переехала в Киев, где и стартовала ее карьера в культовом женском коллективе.

Надежда Мейхер в 2000 году 7 Дней

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В первый состав "ВИА Гры", где Мейхер пела в дуэте с Аленой Винницкой, она попала в 2000 году в 18-летнем возрасте. Уже с первой песни "Попытка №5" коллектив обрел популярность в Украине и России. Тогда и появился сценический псевдоним Надежда Грановская – фамилию ей посоветовал сменить продюсер группы Константин Меладзе.

Надежда Мейхер Joinfo

В первом составе Надежда пробыла 2 года, так как ей пришлось временно покинуть группу из-за беременности. Молодой матери понадобился лишь месяц, чтобы вернуться в коллектив, который к тому времени был переформатирован в трио. Выступала вместе с "золотым" составом группы Альбиной Джанабаевой и Верой Брежневой.

Надежда Мейхер в клипе "ВИА Гры" на песню "Бриллианты" (2005 год) Скриншот из клипа (YouTube)

В 2006 году Мейхер опять ушла из группы, решив заняться сольной карьерой, а также попробовать себя на телевидении в роли ведущей.

Через три года, в 2009-м, Надежда в третий раз вошла в состав "ВИА Гры". Окончательно Мейхер покинула группу в 2011 году из-за второй беременности.

Надежда Мейхер в составе "ВИА Гры" (2010 год) Я звезда

После "ВИА Гры" Надежда начала петь сольно, записала несколько синглов и сняла на них клипы. Также была ведущей почти десятка телепроектов, снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в роли актрисы театра.

В настоящее время певица замужем за бизнесменом Михаилом Уржумцевым, воспитывает троих детей: сына Игоря от первого брака и совместных с Михаилом дочерей Анну и Марию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников снимком без макияжа, который вызвал ажиотаж у пользователей сети.

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