Меган Маркл – 39: как выглядела голливудская серцеедка до свадьбы с принцем Гарри

Люди 08:07, 4.08.2020

4 августа, голливудская красотка, которая в мае 2018 года стала женой британского принца Гарри Меган Маркл празднует 39-летие. Маркл стала одной из самых скандальных персон в королевской семье. В первою очередь из-за того, что неоднократно нарушала протоколы и якобы именно с ее подачи Гарри принял решение отказаться от королевских полномочий.

В настоящее время пара уехала из Британии вместе со своим сыном Арчи. Семейство живет в США – на родине Меган. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела Меган до свадьбы с британским принцем.

Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Как менялась Меган Маркл
Коллаж

В 2002 году она дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой.

Меган Маркл с мамой
Daily Mail
Меган Маркл в детстве
Daily Mail

На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Спустя несколько лет Маркл снялась в в телесериале "Форс-мажоры", которая и принесла ей мировую известность.

Mirror Online
Mirror Online

С 2004 года Меган Маркл была в отношениях с американским режиссером Тревором Энгельсоном, с которым они официально поженились в 2011 году. Спустя два года пара рассталась.

InPlanet.net
The Sun
InPlanet.net
Меган Маркл с экс-супругом Тревором
The Sun

В 2016 году Меган закрутила роман с британским принцем Гарри, а в мае 2018 они поженились. Сразу после бракосочетания с Гарри Меган получила не только престижный статус герцогини Сассекской, но и много обязательств и табу, которые действуют в королевской семье. В частности, речь идет о внешнем виде. Теперь она не может выглядеть броско и ярко, не носит обувь без каблуков, а также вынуждена выбирать туфли на несколько размеров больше.

Интересно, перед свадьбой Меган и Гарри хакеры слили в сеть обнаженные фотографии актрисы и модели Меган Маркл. Пикантные кадры являются скриншотами из видео, записанного во время отдыха подругами Меган.

Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

  • Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.

  • Из-за решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.

  • Маркл и Гарри могут вернуться к своим королевским полномочиям до января 2021 года, им дали год на раздумия и окончательный выбор.

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