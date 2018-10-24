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''От боли потеряла сознание'': стали известны подробности госпитализации Лободы

7.3тЧитать материал на украинском

Появились подробности о болезни украинской певицы Светланы Лобода, которая была экстренно госпитализирована в Москве.

Так, врачи поставили Лободе предварительный диагноз - обструкция почки. Обострение наступило на репетиции к концерту Светланы - артистка выполняла сложный танцевальный трюк и почувствовала острую боль в спине. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Источник из близкого окружения певицы рассказал, что певица от резкой боли потеряла сознание прямо во время репетиции номера. Она по-прежнему находится в больнице, врачи проверяют предварительно поставленный диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки.

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Примечательно, что Светлане, возможно, придется перенести операцию. При этом артистка не собирается отменять свои концерты, которые состоятся в ближайшее время в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России экстренно госпитализировали известную певицу Аниту Цой, которой потребовалось хирургическое вмешательство.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
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