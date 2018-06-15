"Освятите зал": украинская фрик-группа взбудоражила публику "голой" выходкой

В городе Ивано-Франковск ночь на 15 июня, в рамках масштабного художественного фестиваля Porto Franko настоящее шоу устроила популярная фрик-группа "Хамерман Знищує Віруси".

Артисты выступили на сцене совместно с китайским хором "Дин-Дон", при этом солисты "Хаммермана" были практически обнаженными, пишет Галка.

Музыканты сами себя называют "самой адекватной группой Украины", основной фишкой исполнителей являются уникальные сценические образы, ни один из которых не повторяется дважды.

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Свои "смелые" костюмы группа создает из обычных подручных материалов собственными руками. На этот раз один из музыкантов надел только чулок, который прикрыл половой орган, другой - две картонные картины, которые прикрывали также голое тело.

После столь необычного выступления, которое проходило в Дворце Потоцких (Ивано-Франковск), мэр города Руслан Марцинкив красноречиво высказался в социальных сетях.

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На своей странице в Facebook он возмутился выступлением музыкантов и поручил освятить место, где они выступали.

"После вчерашнего выступления во дворце Потоцких поручил Гайдару (руководитель департамента архитектуры - ред.) Освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не столь! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинению в политическом преследовании организаторов", - написал Марцинкив.

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Отметим, "Хамерман Знищує Віруси" - провокационный украинский фрик-коллектив, основанный в 1996 году. Он состоит из двух эпатажных мужчин - Владимира Пахолюка и Альберта Цукренко. Основная цель группы - насмехаться над реальности и просто расслаблять, веселить и заряжать драйвом публику.

Поскольку творчество "Хамерман Знищує Віруси" достаточно провокационная - слушатели делятся на "два лагеря". Кто-то считает их не в себе, а кому-то - очень даже по вкусу дерзкие русскоязычные выступления дуэта, переполнены ненормативной лексикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, культовая музыкальная группа 70-х АВВА обнародовала раритетное фото, на котором все участники изображены обнаженными.