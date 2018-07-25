"Оставляйте бабам цацки": Шнуров написал новый стих о разводе

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное его разводу со женой Матильдой.

В своей новой работе скандальный артист призвал людей "чаще разводиться". Стихотворение опубликовано в Instagram-аккаунте Шнура.

"Я скачу опять, как Витязь, и стреляю холостыми. Люди, чаще разводитесь! Это право не отымет никакой закон дурацкий. Быть не вместе - это праздник!" - написал Сергей.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 24 Июл 2018 в 4:09 PDT

Полный текст стихотворения со страницы Сергея Шнурова:

Пользователи поддержали творчество Шнура, назвав его подход к жизни и семейным драмам правильным, а сам стих - гениальным.

"Мощно и правдиво. Подписываюсь под каждым словом", - написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров рассказал о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва. Кроме того, ранее Шнуров уже делился стихотворением о переживаниях касательно развода.