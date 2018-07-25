"Оставляйте бабам цацки": Шнуров написал новый стих о разводе

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное его разводу со женой Матильдой.
В своей новой работе скандальный артист призвал людей "чаще разводиться". Стихотворение опубликовано в Instagram-аккаунте Шнура.
"Я скачу опять, как Витязь, и стреляю холостыми. Люди, чаще разводитесь! Это право не отымет никакой закон дурацкий. Быть не вместе - это праздник!" - написал Сергей.
Полный текст стихотворения со страницы Сергея Шнурова:
Пользователи поддержали творчество Шнура, назвав его подход к жизни и семейным драмам правильным, а сам стих - гениальным.
"Мощно и правдиво. Подписываюсь под каждым словом", - написали комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров рассказал о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва. Кроме того, ранее Шнуров уже делился стихотворением о переживаниях касательно развода.