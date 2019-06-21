Оставил без денег: всплыли скандальные детали развода Собчак и Виторгана

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, котораяофициально развелась со своим супругом Максимом Виторганом, не будет получать от него алименты на их совместного сына.
Скандальные подробности обнародовала "Комсомольская правда", ссылаясь на собственные источники.
Оказалось, что Собчак и Виторган разошлись в судебном порядке. Телеведущая якобы отметила, что не нуждается в его денег и не имеет никаких претензий к бывшему мужу.
Собчак и Виторган
Экспресс-газета
После развода сын Ксении и Максима Платон останется жить с матерью в квартире, купленной в браке. При этом он сможет видеться с отцом в любое время. Отметим также, что у мальчика будет двойная фамилия – Виторган-Собчак.
Также известно, что в браке Собчак и Виторган купили квартиру в центре Москвы и дом в Подмосковье. Это имущество также подлежит разделу по суду.
Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой, Собчак же показалась на публике с обручальным кольцом.
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