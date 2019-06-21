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Оставил без денег: всплыли скандальные детали развода Собчак и Виторгана

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, котораяофициально развелась со своим супругом Максимом Виторганом, не будет получать от него алименты на их совместного сына.

Скандальные подробности обнародовала "Комсомольская правда", ссылаясь на собственные источники.

Оказалось, что Собчак и Виторган разошлись в судебном порядке. Телеведущая якобы отметила, что не нуждается в его денег и не имеет никаких претензий к бывшему мужу.

Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

Экспресс-газета

После развода сын Ксении и Максима Платон останется жить с матерью в квартире, купленной в браке. При этом он сможет видеться с отцом в любое время. Отметим также, что у мальчика будет двойная фамилия – Виторган-Собчак.

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Также известно, что в браке Собчак и Виторган купили квартиру в центре Москвы и дом в Подмосковье. Это имущество также подлежит разделу по суду.

Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном

Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном

Комсомольская правда

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Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
Теги
шоу-бизнесНовости России
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