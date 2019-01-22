''Оставь его себе, девочка'': Седокова дерзко рассказала о новом предательстве

Популярная украинская певица Анна Седокова, которую раскритиковали за откровенные снимки, представила новую дерзкую песню "Санта Барбара", которую посвятила своему очередному расставанию.

Артистка призналась подписчикам, что написала трек, пребывая в сложном душевном состоянии из-за любовных перипетий. Об этом она написала на своей странице в Instagram, где также презентовала песню (послушать трек можно в конце новости).

"Удивительно одно, что эту песню я написала под тем же самым допингом чувств, что и "Шантарам". И если там все только начиналось, то тут, кажется, закончилось. Я была очень зла", – рассказала Анна, отметив, что вдохновлялась во время написания песни просмотром социальных сетей соперницы.

"Спасибо и тебе, за вдохновение, девочка! Оставь его себе. Мне уже не нужно. Проехали", – обратилась она к девушке, которая, вероятно, увела у нее возлюбленного.

Позже Анна добавила, что чувства, котрые она испытывала во время написания песни – оставили неизгладимый след на ее сердце.

"Для меня самое худшее чувство в мире – это невзаимная любовь. Я не знаю ничего больнее, и только от такой любви нужно бежать. Я знаю, о чем я сейчас. А вы были бы счастливы с тем мужчиной, которого отвоевали или увели у другой?" – поинтересовалась звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова рассказала о личных переживаниях, которые связаны с ее младшей дочерью. Артистка отметила, что оказалась "словно в аду".

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