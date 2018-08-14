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СпортLady

"Оскорбляют и унижают": муж Вайкуле вступился за нее из-за Крыма

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Супруг латвийской певицы Лаймы Вайкуле Андрей Ластовский вступился за свою супругу и поддержал ее резкую позицию по Крыму.

Он отметил, что после высказываний певицы на нее ополчились журналисты и некоторые поклонники, которые постоянно звонят, чтобы оскорбить и унизить, пишет "Комсомольская правда".

Ластовский отметил, что по большому счету Лайме никто и не предлагал ехать в Крым, а ситуация, которая возникла вокруг ее слов, сильно раздута.

Лайма Вайкуле и Андрей Ластовский

nasha.lv

"Начнем с того, что ей никто не предлагал туда ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Лайма поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать в Крым, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?" - возмутился Андрей.

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По словам Андрея, после скандальной пресс-конференции Вайкуле, на телефон певицы и ее супруга начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями.

"Мерзавцы звонят. Хотят оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Просто мерзопакостные негодяи. Как так можно делать?" - посетовал Ластовский.

При этом муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них нет претензий к кому-либо из коллег по цеху.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что "ни за какой гонорар" не поедет выступать в Крым, пока он оккупирован Россией.

Однако многие в РФ ополчились против Лаймы Вайкуле за позицию по Крыму. Так, певец Олег Газманов назвал некрасивыми словам Вайкуле, которой "все дала Россия". Российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских". Сама певица призналась, что не ожидала такого резонанса от ее заявления.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Лайма Вайкуле
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Все эти швондеры просто завидуют Лайме, потому что она спокойно может давать концерты в Украине, и вообще по всей Европе, ни где не "замазалась" свободный человек, человек без границ.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Опять пиздёж от "Обоза".Где и в каких словах Ластовский "поддержал ее резкую позицию"?Нихуя он ничего не поддерживал,а наоборот,пытался как только можно смягчить и оправдать сказанное.А теперь ещё и сама Лайма заявила,что как только снимут санкции она готова выступить в Крыму бесплатно.Т.е.,ей безразлично ,чей он.А свиноёбы тут от своей очередной мрии из шароваров выпрыгивали.Крым-это РОССИЯ,чубатые ублюдки!
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Бондарь Василий
Бондарь Василий
Иппу Лох Лов, В этом весь русский мир. Мат не уважение к чужому мнению и хамство
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Koval Oleg
Koval Oleg
пусть скажет спасибо свидомой журнашлюхе-провокатору, которая её подловила
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