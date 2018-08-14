"Оскорбляют и унижают": муж Вайкуле вступился за нее из-за Крыма

Супруг латвийской певицы Лаймы Вайкуле Андрей Ластовский вступился за свою супругу и поддержал ее резкую позицию по Крыму.

Он отметил, что после высказываний певицы на нее ополчились журналисты и некоторые поклонники, которые постоянно звонят, чтобы оскорбить и унизить, пишет "Комсомольская правда".

Ластовский отметил, что по большому счету Лайме никто и не предлагал ехать в Крым, а ситуация, которая возникла вокруг ее слов, сильно раздута.

Лайма Вайкуле и Андрей Ластовский nasha.lv

"Начнем с того, что ей никто не предлагал туда ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Лайма поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать в Крым, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?" - возмутился Андрей.

По словам Андрея, после скандальной пресс-конференции Вайкуле, на телефон певицы и ее супруга начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями.

"Мерзавцы звонят. Хотят оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Просто мерзопакостные негодяи. Как так можно делать?" - посетовал Ластовский.

При этом муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них нет претензий к кому-либо из коллег по цеху.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что "ни за какой гонорар" не поедет выступать в Крым, пока он оккупирован Россией.

Однако многие в РФ ополчились против Лаймы Вайкуле за позицию по Крыму. Так, певец Олег Газманов назвал некрасивыми словам Вайкуле, которой "все дала Россия". Российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских". Сама певица призналась, что не ожидала такого резонанса от ее заявления.