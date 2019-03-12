Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Российская певица Валерия, которая ранееоказалась в центре скандала после высказывания о ситуации с Евровидением в Украине и публичной поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского, уехала отдыхать на Мальдивы. 50-летняя артистка неожиданно разделась на камеру.

Так, скандальная певица, поддерживающая политику Путина, покинула Россию и улетела отдыхать на элитный курорт, где сверкнула оголенным телом. Откровенные снимки звезда опубликовала в Instagram.

"Так приятно читать добрые, остроумные, мудрые комментарии. Но есть и те, кого я раздражаю, хоть это и странно, они же по доброй воле на меня подписаны... Ребята, давайте жить дружно!" – обратилась к подписчикам Валерия.

Фанаты по-разному отреагировали на пост Валерии. Некоторые были восхищены ее фигурой, в особенности, учитывая возраст артистки. Другие же налетели на Валерию за то, что она "хвастается роскошью, когда в стране тяжелое время".

Валерия на Мальдивах Instagram @valeriya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия написала, что отдала бы свой голос на президентских выборах за кандидата Владимира Зеленского, потому что он "умный, здравомыслящий человек, сможет остановить беспредел в отношении артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий". Пост спровоцировал громкий скандал в сети.

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