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Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

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Российская певица Валерия, которая ранееоказалась в центре скандала после высказывания о ситуации с Евровидением в Украине и публичной поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского, уехала отдыхать на Мальдивы. 50-летняя артистка неожиданно разделась на камеру.

Так, скандальная певица, поддерживающая политику Путина, покинула Россию и улетела отдыхать на элитный курорт, где сверкнула оголенным телом. Откровенные снимки звезда опубликовала в Instagram.

"Так приятно читать добрые, остроумные, мудрые комментарии. Но есть и те, кого я раздражаю, хоть это и странно, они же по доброй воле на меня подписаны... Ребята, давайте жить дружно!" – обратилась к подписчикам Валерия.

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Фанаты по-разному отреагировали на пост Валерии. Некоторые были восхищены ее фигурой, в особенности, учитывая возраст артистки. Другие же налетели на Валерию за то, что она "хвастается роскошью, когда в стране тяжелое время".

Валерия на Мальдивах

Валерия на Мальдивах

Instagram @valeriya

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Оскандалившаяся с Зеленским 50-летняя певица из РФ неожиданно сверкнула голым телом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия написала, что отдала бы свой голос на президентских выборах за кандидата Владимира Зеленского, потому что он "умный, здравомыслящий человек, сможет остановить беспредел в отношении артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий". Пост спровоцировал громкий скандал в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Валерия ПригожинаВладимир Зеленский
Теги
зеленский Новости России
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