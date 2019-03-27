Оскандалившаяся с Евровидением Maruv уехала в Россию

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), c которой не подписали контракт для участия в конкурсе, приехала в Россию.
Об этом стало известно из Instagram певицы. "Счастливые моменты с фанатами", — отметила она в подписи к снимку с поклонниками в студии российской радиостанции Energy. На геолокации к фото стоит подпись "Москва".
Отметим, что 6 апреля у MARUV запланировано первое сольное шоу в столице России. 12-го она будет выступать в Санкт-Петербурге.
СТБ
Анна Корсун
Также ее появления ожидают на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" 5 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
После победы в Нацотборе на Евровидение MARUV дали 24 часа, чтобы отказаться от запланированных гастролей в РФ.
Певица заявила, что ради участия в песенном конкурсе она готова отказаться от концертов в России.
Контракт с MARUV не был подписан — с целью избежания чрезмерной политизации конкурса, так как вокруг нее разгорелся скандал с гастролями в стране-агрессоре.
В "Суспільному" подчеркнули, что исполнительница действительно одержала победу в результате честной борьбы, однако у представителя Украины на международной арене также есть обязательства.
Член наблюдательного совета "Суспільного" Виктор Таран озвучил конкретные пункты договора, по которым не пришли к согласию стороны. По его словам, MARUV отказалась из-за требования прекратить гастролировать в России и представить на конкурсе позицию Украины.
Свое мнение по окончанию переговоров написала в Facebook и MARUV. По ее словам, главной причиной являются не гастроли в РФ, так как от них команда певицы могла отказаться. Проблематичными же якобы стали другие условия.
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