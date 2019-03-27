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СпортLady

/Шоубиз

Оскандалившаяся с Евровидением Maruv уехала в Россию

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Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), c которой не подписали контракт для участия в конкурсе, приехала в Россию.

Об этом стало известно из Instagram певицы. "Счастливые моменты с фанатами", — отметила она в подписи к снимку с поклонниками в студии российской радиостанции Energy. На геолокации к фото стоит подпись "Москва".

Happy moments with fans at @energyrussia

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Отметим, что 6 апреля у MARUV запланировано первое сольное шоу в столице России. 12-го она будет выступать в Санкт-Петербурге.

СТБ

СТБ

Анна Корсун

Также ее появления ожидают на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" 5 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!

Персона
MARUV
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Это суспильные дебилоиды оскандалились, а не Maruv. Редактора на мыло!
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