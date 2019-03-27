Оскандалившаяся с Евровидением Maruv уехала в Россию

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), c которой не подписали контракт для участия в конкурсе, приехала в Россию.

Об этом стало известно из Instagram певицы. "Счастливые моменты с фанатами", — отметила она в подписи к снимку с поклонниками в студии российской радиостанции Energy. На геолокации к фото стоит подпись "Москва".

Отметим, что 6 апреля у MARUV запланировано первое сольное шоу в столице России. 12-го она будет выступать в Санкт-Петербурге.

СТБ Анна Корсун

Также ее появления ожидают на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" 5 апреля.

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