Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии

Украинская модель и телеведущая Катя Осадчая вместе со своим супругом - телеведущим Юрием Горбуновым отправились в отпуск в Италию.

Фотографиями с отдыха звездная пара поделилась в своих микроблогах Instagram.

Новости Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения

Супруги прогулялись по Милану, посмотрели местные достопримечательности и побывали на озерах Комо, Лугано и Маджоре.

"Сюда можно ездить годами и каждый раз находить новые места и пейзажи", - написала под одним из кадров Осадчая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юрий Горбунов поделился личным опытом - правилами успешного отцовства. Также он рассказал, почему пошел на роды Осадчей.