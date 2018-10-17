МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии

7.5тЧитать материал на украинском

Украинская модель и телеведущая Катя Осадчая вместе со своим супругом - телеведущим Юрием Горбуновым отправились в отпуск в Италию.

Фотографиями с отдыха звездная пара поделилась в своих микроблогах Instagram.

Новости
Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии

Супруги прогулялись по Милану, посмотрели местные достопримечательности и побывали на озерах Комо, Лугано и Маджоре.

Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии

"Сюда можно ездить годами и каждый раз находить новые места и пейзажи", - написала под одним из кадров Осадчая.

Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии
Осадчая и Горбунов похвастались яркими фото с отдыха в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юрий Горбунов поделился личным опытом - правилами успешного отцовства. Также он рассказал, почему пошел на роды Осадчей.

Персоны
Юрий ГорбуновКатя Осадчая
Место
Италия
Объекты
путешествия Путешествия по Европетуризмотдых
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги