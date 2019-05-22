Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса: что случилось

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве пересчитали голоса после гранд-финала из-за ошибки начисления баллов после скандала с Беларусью.

Об этом говорится в пресс-службе Европейского вещательного союза, где уточняется, что перераспределение не повлияло на тройку победителей.

Евровидение-2019

"ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами", – сказано в заявлении.

В вещательном союзе глубоко сожалеют о том, что ошибка не была выявлена ​​ранее. В ведомстве пообещали рассмотреть средства контроля, чтобы предотвратить повторение этого.

"Белорусское жюри было распущено после того, как были обнародованы голоса с первого полуфинала, что противоречит правилам конкурса песни Евровидение", – пояснили в ЕВС.

Исправленные результаты: Нидерланды (498 очков), Италия (472 очка), Россия (370 очков), Швейцария (364), Швеция (334), Норвегия (331), Северная Македония (305), Азербайджан (302), Австралия (284), Исландия (232), Чехия (157), Дания (120), Кипр (109), Мальта (107), Словения (105), Франция (105), Албания (90), Сербия (89), Сан Марино (77), Эстония (76), Греция (74), Испания (54), Израиль (35), Беларусь (31), Германия (24), Великобритания (11).

Турнирная таблица финала Евровидение-2019, которую показали в эфире Скриншот

Видео: Тройка победителей конкурса Евровидение-2019 в возрастающем порядке:

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