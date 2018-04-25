Опять замуж? Экс-"ВИА Гра" заинтриговала поклонников

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье.

На снимке артистка позирует в роскошном белоснежном платье, а на руках держит своего маленького сына Гектора. Этот кадр был опубликован в Instagram-аккаунте Седоковой.

"Каждой девушке, в ее особенный день - нужно особенное платье", - загадочно подписала кадр экс-"ВИА Гра".

Поклонники артистки тут же предположили, что ее ожидает очередное замужество.

"Опять замуж?" - пишут заинтригованные подписчики Седоковой.

Напомним, что в свое время Седокова была замужем за капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Во втором браке артистка состояла с бизнесменом Максимом Чернявским, которому родила дочь Монику. Затем некоторое время встречалась с танцором Сергеем Гуманом, однако и с ним ей не удалось построить длительных отношений. В феврале 2017 года Седокова объявила о беременности и уже в апреле родила сына Гектора. Отцом ребёнка является бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после родов.

Как сообщал "Обозреватель", на данный момент Седокова встречается с российским фотографом Даниилом Величко.