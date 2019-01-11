Опять без супруги: муж Лорак засветился в компании другой женщины на отдыхе

Муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который отдыхает в Майами вместе с их совместной дочерью Софией, засветился в компании другой женщины.

Ани и Мурат, о разводе которых ранее сообщали СМИ, накануне были замечены вместе, о чем свидетельствовали их "истории" в Instagram-аккаунтах. Позже супруг Лорак разместил ролик в социальной сети, где демонстрирует, как проводит время вместе с ребенком и другой женщиной (посмотреть видео можно в конце новости).

Так, Налчаджиоглу снял на видео, как едет в автомобиле с дочкой, а рядом с девочкой сидит неизвестная блондинка, которая также снимает ее на камеру. О том, кем приходится незнакомка Мурату пока неизвестно.

Скриншот из Stories Instagram @muratnalca

Отметим, что Ани Лорак, в свою очередь, разместила в соцсети новые снимки, на которых изображена в гордом одиночестве. Совместных же фото Ани и Мурат не публиковали.

Скриншот из Stories Instagram @anilorak

Скриншот из Stories Instagram @anilorak

Скриншот из Stories Instagram @anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поделился трогательным фото с дочерью Софией, сделанным во время их совместного отдыха в США. Мужчина активно демонстрирует в сети, как проводит время с ребенком, при этом его знаменитая супруга, которая отдыхает также в Майами, на снимках и видео Мурата не фигурировала.

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