"Опустился до ее уровня": российскую звезду 90-х разнесли в сети за видео с полуголой Седоковой

Украинская секс-бомба Анна Седокова и российский певец, звезда 90-х Дмитрий Маликов презентовали совместную песню.

Об этом Маликов рассказал фанатам на своей странице в Istagram, выложив отрывок композиции и фото с Седоковой. На снимке Дмитрий позирует в деловой костюме, а рядом с ним Анна – в одном бюстгальтере (чтобы послушать песню, доскролльте новость до конца).

Новая песня получила название "Влюбленные" и посвящена романтическим отношениям между мужчиной и женщиной и "танцам на крыше".

Анна Седокова и Дмитрий Маликов Муз-ТВ

"В городе улицы сонные, люди забыли, что влюбленные. В городе улицы шумные, а мы танцуем на крышах как безумные", – поется в строчках.

Пользователи сети раскритиковали Маликова за сотрудничество со скандальной Седоковой, попросив "не опускаться до ее уровня".

Седокова и Маликов Instagram @dmitriy_malikov

"Вот уж не ожидала. С кем вы поете? Седокова кажется, мягко говоря, глупой. Даже слов приличных нет", – написали в комментариях Дмитрию.

Также некоторые из них прошлись по образу Седоковой: "Ужасное фото! Деловой костюм и лифчик, это ни в какие рамки не лезет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" станцевала на столе во время открытия бара LA Story bar-shop-lub в Москве.

Незадолго до открытия бара эпатажная Седокова снялась в фотосессии для сладостей Жукова "Молочная мама". Также она выпустила собственный бренд одежды LA Story.

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