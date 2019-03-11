Голосование: выбираем "Народный хит" премии "Золотая Жар-птица"

Легендарная украинская музыкальная премия “Золота Жар-птиця” уже 18 апреля назовёт победителей! Лидеров в десяти номинациях выберет профессиональное экспертное жюри, в составе которого – радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Однако особое внимание приковано к номинации “Народный хит”! Её результаты зависят не от решения жюри, а исключительно от вашего голосования! Именно вы решаете, кто получит награду! Поэтому поспешите!

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЗВАНИЕ “НАРОДНЫЙ ХИТ “:

Номинация насчитывает пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2018-го по 1 марта 2019 включительно. Одержит ли победу непревзойденный тандем Потапа и Олега Винника? Возможно, статуэтка достанется представительнице прекрасного пола? NK или Оля Цибульская? Ирина Федишин или Андриана?

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця” состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарёв и другие. Специальным гостем вечера станет Тина Кароль.

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