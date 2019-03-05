"Операция была сложная": известный российский юморист попал в реанимацию

Знаменитый российский комик и пародист Александр Песков оказался в реанимации. Артист перенес серьезную операцию на поджелудочной железе.

Его выступления, которые были запланированы на март, перенесены. Об этом сообщил директор юмориста Александр Волокин, пишет ТАСС.

"Операция была сложная, длилась пять часов. Артист пролежал в реанимации трое суток, скоро его должны перевести в палату", – отметил Волокин.

Александр Песков vitorgan.ru

Он уточнил, что выступления, которые были запланированы на март, переносятся ориентировочно на апрель-месяц, но это будет зависеть от состояния здоровья пародиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Песков был госпитализирован в одну из московских клиник. Тогда директор заявил, что юморист проходит обследование в связи с хроническим заболеванием поджелудочной железы.

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