"Опаснейший человек!" Любовник Собчак сделал неоднозначное заявление

Известный российский режиссер Константин Богомолов, которому давно приписывают роман с замужней звездой Ксенией Собчак, рассказал о коварстве своей вероятной любовницы.

Так, на личной странице в Instagram Богомолов опубликовал фото Собчак, а в подписи к снимку назвал Ксению "демоном" и "опаснейшим человеком".

На деле же оказалось, что Собчак просто "подло" разыграла Богомолова на первое апреля, что его очень разозлило. О каком розыгрыше идет речь – пока неизвестно.

"На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался", – высказался Богомолов.

В комментариях к посту фолловеры Константина по-разному отреагировали на его высказывание. Одни отметили, что Собчак действительно обладает острым умом и прекрасным чувством юмора, другие высказались, что уже не верят ни одному ее слову, а третьи просто в очередной раз порадовались тому, что Собчак и Богомолов – пара.

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