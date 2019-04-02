"Опаснейший человек!" Любовник Собчак сделал неоднозначное заявление

Известный российский режиссер Константин Богомолов, которому давно приписывают роман с замужней звездой Ксенией Собчак, рассказал о коварстве своей вероятной любовницы.
Так, на личной странице в Instagram Богомолов опубликовал фото Собчак, а в подписи к снимку назвал Ксению "демоном" и "опаснейшим человеком".
На деле же оказалось, что Собчак просто "подло" разыграла Богомолова на первое апреля, что его очень разозлило. О каком розыгрыше идет речь – пока неизвестно.
"На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался", – высказался Богомолов.
В комментариях к посту фолловеры Константина по-разному отреагировали на его высказывание. Одни отметили, что Собчак действительно обладает острым умом и прекрасным чувством юмора, другие высказались, что уже не верят ни одному ее слову, а третьи просто в очередной раз порадовались тому, что Собчак и Богомолов – пара.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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