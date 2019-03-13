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Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото

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Немецкая группа Oomph! дала концерт в клубе Backstage в Мюнхене в рамках European Tour 2019 в поддержку альбома Ritual.

Внештатный автор OBOZREVATEL в Германии Лиса Павлова побывала там и поделилась с нами яркими фото.

Oomph! — немецкая рок-группа, образованная в 1989 году в Вольфсбурге, ФРГ. Изначально коллектив исполнял музыку в стиле EBM, однако, начиная со второго студийного альбома Sperm становится первопроходцем и законодателем Neue Deutsche Härte — ответвления индастриал-метала.

В скором времени на OBOZREVATEL выйдет интервью с легендами рок-сцены.

Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
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Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото
Легенды рок-сцены Oomph! дали яркий концерт в Мюнхене: эксклюзивные фото

Читайте на OBOZREVATEL интервью с лидером The Rasmus Лаури Юлоненом.

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Автор
Лиса ПавловаЛиса Павлова
Место
Германия
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