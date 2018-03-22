ONUKA презентовала новый альбом

Украинский музыкальный коллектив ONUKA в четверг, 22 марта, презентовал новый альбом под названием MOZAЇKA.

Пластинка MOZAЇKA стала вторым полноформатным альбомом коллектива. В состав альбома вошли десять композиций.

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко отметила, что новая работа имеет два лейтмотива: лирический электро-поп, и остросоциальное техно.

ONUKA (Ната Жижченко) ТСН

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"MOZAЇKA - это история про череду удивительных совпадений, стечений обстоятельств и символов. Все сложилось" - подчеркнула Ната, добавив также, что новая пластинка получилась очень разной - как музыкально, так и по своему настроению.

Новый альбом группы ONUKA уже доступен на популярных музыкальных сервисах в сети.

Как сообщал "Обозреватель", по случаю презентации альбома MOZAЇKA в Киеве в фойе станции метро "Золотые ворота" будут звучать композиции группы ONUKA в рамках фотопроекта в поддержку новой пластинки. Так, все желающие смогут увидеть 10 фотографий с вокалисткой коллектива Натой Жижченко и мозаиками на разных станциях столичного метрополитена.