''Оно дурацкое, но я верю'': Седокова в день рождения ошеломила признанием о браке

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" и знаменитая секс-бомба Анна Седокова рассказала о своем отношении к браку и семейным отношениям.

Так, артистка, которая была замужем дважды, а также имела гражданский брак, отметила, что даже после многочисленных неудач на личном фронте, она продолжает верить в семейные ценности. При этом считает само слово брак – "дурацким". Об этом Анна рассказала в интервью изданию "Телепрограмма.Pro".

36-летняя Седокова пояснила, что, по ее мнению, серьезные отношения должны быть обязательно скреплены "штампами в паспорте".

"Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: "Ты моя жена" и "Ты мой муж". Это намного лучше, чем: "Девушка, с которой я живу". Когда мужчина делает предложение и женится – это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо", – разоткровенничалась певица.

Также артистка отметила, что не может в настоящее время разобраться в собственных чувствах, посему не знает, как далее будет развиваться ее личная жизнь.

"Мое сердце что-то чувствует, но я еще до конца не разобралась, что. Просто в нем столько было всего… Я бы не сказала, что боли, но, если обратиться к моему творчеству, то у меня "сердце в бинтах". Несмотря ни на что, оно продолжает чувствовать", – подытожила Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 16 декабря, скандальная украинская певица Анна Седокова отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет. Мы предлагаем посмотреть самые откровенные фото эпатажной певицы.