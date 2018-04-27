"Она у меня стеснительная": лидер O.Torvald трогательно рассказал о дочери

Лидер украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич трогательно рассказал о своей 4,5-летней дочери Еве.

О ее характере и своих переживаниях о старшем ребенке музыкант разоткровенничался во время съемок передачи "СуперИнтуиция". Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе "Нового канала".

"Я за дочь переживаю в сто раз больше, чем за себя. Год назад я был на "СуперИнтуиции" в роли игрока. Вместе с моим кумом, ведущим Владимиром Остапчуком мы отгадывали незнакомцев. Ничего сложного. А моей малышке Еве сегодня придется не просто стоять на тумбочке, а еще и позировать, и песню спеть, и с незнакомыми людьми разговаривать. А она у меня девочка стеснительная. Фух, сейчас бы выпил, чтобы не нервничать, но дочка рядом – нельзя", - признался Галич.

Женя Галич с дочерью Евой Пресс-служба "Нового канала"

В это же время сама Ева спокойно рассказала, что мечтает стать музыкантом.

"Видели бы вы в этот момент умиленное лицо ее звездного папы!" - отметили на "Новом канале".

Эфир с дочерью Жени Галича выйдет на телеэкраны в пятницу, 27 апреля, в 19:00 на "Новом канале".

Напомним, что помимо 4,5-летней Евы Женя Галич воспитывает сына Даниила, которому 24 апреля исполнился год.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Женя Галич принял участие в благотворительном аукционе, целью которого является помощь детям, требующим или перенесшим нейрохирургические вмешательства, а также детям с патологиями развития нервной системы.