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"Она щупала мою грудь": Волочкова ошарашила заявлением о Собчак

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила рассказом о личной беседе с телезвездой и журналисткой Ксенией Собчак, с которой пребывает в ссоре много лет.

Так, Собчак предложила Волочковой сняться для ее проекта "Осторожно, Собчак", после окончания съемок Анастасия отметила, что Ксения вела себя очень дерзко и некультурно, пишет "Комсомольская правда".

Помимо того, что Собчак якобы вынудила Волочкову переодеться из-за того, что ей не нравился гардероб балерины, она потом отправилась с артисткой в баню, где щупала ее голую грудь.

Волочкова и Собчак

Волочкова и Собчак

Утро

"Когда я переодевалась в выбранную ею одежду, она мне сказала: "Не надо было сиськи накачивать до четвертого размера!" А потом на глазах у всей команды щупала мою грудь. Ей все-таки пришлось признать, что она настоящая", – высказалась Волочкова.

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По ее словам, она объяснила Собчак, что ее грудь начала расти, когда балерине исполнилось 25 лет и у нее начался начался период активной сексуальной жизни.

"Я тогда уже жила с Сулейманом Керимовым (российский предприниматель и политик. - Ред.). На что она сказала: "Это все равно что мужчина бы сказал, что у него вырос член!" Пришлось ей все продемонстрировать. Я показала ей грудь в русской бане. Она обалдела", – подытожила Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова гневно высказалась о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, назвав ее завистницей и "актрисой погорелого театра".

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Персоны
Ксения СобчакКсенія СобчакАнастасия Волочкова
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