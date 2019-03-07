"Она меня послала": известный украинский дизайнер рассказал о связи с Пугачевой

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как его "послала" примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которой он предложил платье собственного производства.

Так, Андре поделился историей, которая произошла с ним, когда ему было 14 и он только делал первые шаги в карьере дизайнера. Тогда ему чудом удалось пробраться после концерта в гримерку к легендарной артистке, где он показал ей эскизы авторских нарядов. Об этом модельер рассказал в YouTube-шоу Андрея Остапчука (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 14 лет я был искренне влюблен в Пугачеву, мне казалось несправедливым, что она не носит мои платья. С огромными усилиями я ползком пробрался к ней в гримерку и показал эскизы. Она меня, естественно, послала, посмеявшись надо мной. Мол, поучись еще, мальчик", – рассказал Тан.

Андре Тан и Андрей Остапчук Скриншот из видео (YouTube)

Он добавил, что эта встреча ничего ему не дала в дальнейшем, но зато показала, что в жизни можно достичь всего, если есть огромное желание.

"Я понял, что могу все, потому что если я, "малкашня", насобирал денег и приехал в Киев, где встретился с самой примадонной, значит у меня все получится. Я поверил в самого себя", – подытожил Андре Тан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации примадонны Аллы Пугачевой. Артистка якобы перенесла операцию на сердце. Позже ее супруг, комик Максим Галкин, а также и сама Пугачева прокомментировали инцидент.

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