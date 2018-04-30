"Она - голос страны": Джамала покорила украинцев лирической песней

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала покорила украинцев трогательным исполнением своей новой песни "Крила".

Лирическую композицию артистка исполнила во время суперфинала вокального шоу "Голос країни-8", тренером которого являлась. Видео выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале проекта.

Песня "Крила" была презентована в сети еще 21 марта, когда певица была беременна первенцем. Джамала не только исполнила композицию, но и написала к ней музыку. Автором слов стала Татьяна Милимко.

Джамала Кадр из видео

В новой песне фаны певицы усмотрели призыв к добрым действиям. Хвалебными оценками поделились и слушатели артистки из-за рубежа, пригласив Джамалу с концертами в Техас (США).

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Зрители "Голосу країни-8" пришли в восторг от нового хита Джамалы, и отметили, что именно она и является голосом страны.

Как сообщал "Обозреватель", после родов Джамала призналась своим фанам, что чувствует себя "хлебным, добрым мякишем", из-за чего попросила фолловеров контролировать, не перегибает ли она с милыми постами в соцсетях.