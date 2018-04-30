Главная
УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

"Она - голос страны": Джамала покорила украинцев лирической песней

679Читать новость на украинском

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала покорила украинцев трогательным исполнением своей новой песни "Крила".

Лирическую композицию артистка исполнила во время суперфинала вокального шоу "Голос країни-8", тренером которого являлась. Видео выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале проекта.

Песня "Крила" была презентована в сети еще 21 марта, когда певица была беременна первенцем. Джамала не только исполнила композицию, но и написала к ней музыку. Автором слов стала Татьяна Милимко.

Джамала

Кадр из видео

В новой песне фаны певицы усмотрели призыв к добрым действиям. Хвалебными оценками поделились и слушатели артистки из-за рубежа, пригласив Джамалу с концертами в Техас (США).

Новости
Джамала объяснила имя своего первенца

Зрители "Голосу країни-8" пришли в восторг от нового хита Джамалы, и отметили, что именно она и является голосом страны.

Как сообщал "Обозреватель", после родов Джамала призналась своим фанам, что чувствует себя "хлебным, добрым мякишем", из-за чего попросила фолловеров контролировать, не перегибает ли она с милыми постами в соцсетях.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Персона
Джамала
Поделиться в Facebook

Наши блоги