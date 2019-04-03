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/Шоубиз

"Он прав!" Охлобыстин неожиданно ответил Зеленскому на "идиота"

7.1тЧитать материал на украинском

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был прав, когда назвал его и актера Михаила Пореченкова идиотами.

Об этом россиянин сказал во время пресс-конференции в среду, 3 апреля, передает "РИА Новости". Он также считает начинающего украинского политика человеком "из нашей среды".

"Он [Зеленский] из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить. Никакого замысла не было. А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика. В принципе, он прав, но Достоевский реабилитировал это слово", – сказал Охлобыстин.

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Он также отметил, что не хотел бы оценивать Зеленского как человека, добавив при этом, что "он не плох, он умен".

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

24СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Охлобыстин вместе с Михаилом Пореченковым записали провокационное видео, в котором поддержали Владимира Зеленского. В ответ кандидат в президенты назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.

После этого Пореченков назвал украинца унылым. "Как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – сказал актер из РФ.

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Персоны
Иван ОхлобыстинВладимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Украинашоу-бизнес
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Гончар Александр
Гончар Александр
Пореченков и Охлобыстин не идиоты, они преступники. Они нарушили законы Украины на территории Украины, поэтому должны быть привлечены к положенной по закону ответсвенности. Один стрелял по позициям ВСУ, второй поддерживал сепаратизм и аннексию, а может тоже стрелял, но не сняли на видео. Какие же они идиоты? Они не могут быть идиотами, взрослые мужика, талантливые артисты. Они просто преступники.
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Dell Alex
Dell Alex
Придурок и в Африке придурок )) Даже когда хвалит придурка )))
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