"Он очень изменился": коллеги Говорухина вспоминают покойного режиссера

В четверг, 14 мая, коллеги российского режиссера Станислава Говорухина, который скончался утром в этот же день на 83 году жизни, вспомнили совместные годы дружбы, лучшие картины и таланты народного артиста РФ.

Актеры, певцы и другие представители культуры поделились воспоминаниями с журналистами и на личных страницах в соцсети.

Фото: tvc.ru

"Великий художник, режиссер, человек, мужчина, мужик настоящий!" - отметил актер Марат Башаров в беседе с журналистами канала "Звезда".

По словам Башарова, режиссер "любил и умел жить".

"Интеллигентнейший, умный, с потрясающим чувством юмора. Как он любил жить, умел жить. Он все делал очень красиво и вкусно", - добавил артист.

Помнить режиссера пообещал в соцсети юморист Ефим Шифрин.

Будем помнить... Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik) 14 Июн 2018 в 2:49 PDT

По словам 79-летней актрисы Лии Ахеджаковой, которая знала Говорухина с молодых лет, режиссер сильно изменился.

"Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды, в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую", - процитировал ее портал Eg.

Ахеджакова, сыгравшая напару с режиссером в картинах "Сукины дети" и "Любовь-морковь 3", запомнила режиссера "светлым" и "симпатичным" человеком.

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Как вспомнил певец Владимир Буйнов на личной странице в Instagram, режиссер был довольно прост и не любил, когда его называли по имени и отчеству.

"Слава… он не любил, когда друзья называли его по-имени отчеству, тем более женщины. Слава! Казалось, совсем недавно мы праздновали его восьмидесятилетие...", - пошутил певец о юбилее режиссера.

А вот актер Егор Кончаловский назвал Говорухина "очень большим человеком".

"Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека. Не только потрясающего режиссера, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами, но и общественного деятеля. Очень большой человек", - процитировал актера Telegram-канал 360tv.

Совместным фото в соцсети поделился и комик Владимир Винокур, назвавший режиссера "гением".

Стоит упомянуть и тот факт, что за годы карьеры в индустрии кино, Говорухин неоднократно поддавался критике со стороны коллег, в частности, в связи со своими резкими высказываниями на политические темы. Режиссер неоднократно остро изъяснялся относительно украинско-российского конфликта и активно выступал в поддержку политики Владимира Путина.

Говорухин принимал активное участие в политической жизни, являлся членом путинской партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Напомним, Станислав Говорухин скончался утром 14 июня. Днем ранее режиссер был экстренно госпитализирован.

Изначально причиной смерти назвали сердечною недостаточность, однако уже вскоре стало известно, что режиссер был неизлечимо болен онкологией.

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