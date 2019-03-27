"Он надо мной издевался!" Вскрылась правда о разводе Пугачевой с экс-мужем

Экс-супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, советский режиссер Александр Стефанович рассказал о личной жизни со звездой и их разводе.

Стефанович рассказал, что во время бракоразводного процесса в зале суда Пугачева заявила, что он над ней издевался, так как заставлял худеть. Мужчина подтвердил, что действительно перед важными событиями устраивал ее в специальные больницы, где Пугачева сбрасывала лишний вес под присмотром врачей, пишет "Комсомольская правда".

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!" Но сейчас я вспоминаю это с юмором", – разоткровенничался Стефанович.

Алла Пугачева Корреспондент.net

Кинематографист признался, что он и правда заставлял Аллу Борисовну приводить себя в форму накануне съемок или выступлений. Для этого она ложилась в Институт курортологии в Москве, где с помощью физиотерапии и диеты боролись с лишним весом.

"То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 килограмм. Там хороший институт был, лечились разные партийные "шишки". Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить", – добавил Александр.

Пугачева и Стефанович Joinfo

Сама же Пугачева негативно отнеслась к тому, что Стефанович рассказывает личные детали об их совместной жизни и отметила, что бывший муж пиарится за ее счет.

"Мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает?" – высказалась примадонна.

Пугачева и Стефанович Факты

Отметим, Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 год. Стефанович был вторым супругом для примадонны. Всего на счету у легендарной артистки пять официальных браков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 33-летнего Влада Пугачева, племянника российской примадонны, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, сбила машина. После ДТП мужчине понадобилась операция.

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