''Он был мне больше, чем отец'': украинский певец на "Голосі країни" объяснил, почему сменил имя

Украинский певец и участник "Голосу країни-2019", известный ранее как Александр Ткаченко, рассказал в 9 выпуске программы, почему сменил имя на Дэвид Аксельрод.

Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями (видео смотрите ниже).

- Скажите мне, пожалуйста… - обратился Потап к Аксельроду. - Только я могу спросить. Они интеллигентные воспитанные люди, а я принц дарницкий, поэтому мне легко. Я же знал вас не Дэвидом Аксельродом. Был Владимир Ткаченко…

- Ну, это история очень сложная для меня, - признался певец. - Я взял фамилию своего деда - он был Аксельрод. Но когда были гонения еврейского народа, он взял фамилию Кисленко. Почти три года назад он потерялся, у него был паркинсон. Его не нашли. Чтобы почтить его память - а она был мне больше, чем отец - я взял его фамилию.

На это Потап ответил, что любить артиста меньше за смену имени украинцы вряд ли станут.

В 9 выпуске шоу Дэвид Аксельрод сразился в вокальном "поединке" с Яной Клявиной, также подопечной Тины Кароль. Выбор певицы пал на Аксельрода и он прошел в следующий этап проекта - вокальные нокауты.

Как сообщалось ранее, продюсер Потап и молдавский певец Дан Балан, судьи вокального проекта "Голос країни-9", серьезно повздорили в ходе 8 выпуска, который прошел 10 марта в эфире телеканала "1+1".

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