Олю Полякову в Таиланде ''свалил'' неизвестный вирус: певица взволновала фанов

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась поклонникам на "ужасное" самочувствие. Как рассказала артистка, во время отдыха в Таиланде она подхватила вирус.

Каковы его симптомы и удалось ли установить степень серьезности заболевания, Полякова не уточнила. В личных Instagram-сториз артистка лишь опубликовала гору медикаментов, которыми ей пришлось воспользоваться.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно", — рассказала артистка.

Примечательно, что неприятность случилась всего через несколько дней после приезда знаменитости в солнечную страну. Отсутствие новостей от исполнительницы встревожило ее фанов, однако плохим самочувствием Полякова объяснила и тот нюанс, что уже несколько дней не выходит в традиционные прямые Instagram-эфиры.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дорогие мои, я до сих пор болею, поэтому не выхожу в эфир. Подождите немножко меня. Ходите к Машке на страницу", — отметила певица, показав на видео свою дочь Машу.

Как сообщалось ранее, украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева также заболела и угодила в больницу во время отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

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