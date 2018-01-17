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"Оля, ты секс!" Полякова взволновала фанов горячими пляжными фото

1.9т

Украинская поп-дива Оля Полякова, рассказавшая о жутком инциденте во время отпуска, вызвала ажиотаж среди своих поклонников в соцсети новыми пикантными снимками, на которых запечатлена в облегающем купальнике.

"СказочноеБали было в прошлом году, а в этом тоже сказочно!" - сыронизировала артистка под снимками в Instagram.

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Всего за несколько часов фотографии Поляковой собрали в соцсети свыше 20 тыс. лайков каждый. Поклонники эпатажной блондинки не скрывают восторга в комментариях.

"Хороша, чертовка", "Я в восторге", "Оля, ну в чем же секрет молодости??" - стали писать под фото.

Некоторые даже в шутку стали предлагать певице совместный отдых в следующем году.

"Оля, ты просто секс", "Слов нет, как ты", - продолжили под снимками.

Как ранее проговорилась певица, на острова со совим супругом она уехала за третьим ребенком. Незадолго после этого фото "беременной" Поляковой поставило на ушы соцсети.

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Персона
Оля Полякова
Объекты
соцсетиInstagram
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