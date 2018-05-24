Как в 90-х: Оля Полякова устроила переполох на рынке

На официальном YouTube канале певицы Оли Поляковой состоялась премьера новой видеоработы на песню "Королева ночи". Новый трек "Королева ночи" выполнен в стиле последних хитов певицы, а клип пародирует эстетику 90-х годов.

"Королева ночи" - гимн ранимой, но независимой женщины, которая уходит в одинокую ночь в поисках своего счастья. Это песня – о разбитой любви и надежде на лучшее. О том, что каждая девушка должна верить только в себя и, несмотря на боль и разочарования, стремиться к своему счастью, – рассказывает Полякова. – "Вытру слезы, стану красивой, я сегодня хочу быть счастливой..." - девиз и кредо героини песни. Это история про каждую из нас, про королев и принцесс. Вместе с тем это еще и ностальгия за юностью, которая будет хорошо понятна, кто родом из 90-х, но кому по прежнему 18", - комментирует премьеру Полякова.

Режиссерами клипа выступил тандем Дмитрия Манифеста и Дмитрия Шмурака, автором песни – Ольга Животкова.

Хит Поляковой "Королева ночи" дал название новому масштабному шоу, которое впервые певица представит в столичном Дворце спорта 26 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова стала хэдлайнером праздничного концерта "Лига звезд", собрав 25 тысяч зрителей в самом сердце столицы.