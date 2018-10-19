Оля Полякова призналась, что она ''главный добытчик в семье''

Украинская певица Оля Полякова призналась, что большую часть дохода в семью приносит она.

Об этом поп-дива рассказала в интервью телеведущей, главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман в эфире программы "БАЦМАН" на канале "112 Украина".

"Можно сказать, что ты главный добытчик в семье", – отметила Бацман.

"Это правда. Мы 15 лет вместе, состоявшаяся пара. У нас нет деления "твое – мое". Изначально он (муж, - ред.) мне все отдал. Знал, что я не такая, что все возьму и пойду дальше. Он в меня верил. Получается сейчас у меня сегодня зарабатывать деньги – круто. Я с удовольствием их трачу. Он не так дорого мне обходится. Я ему обходилась намного дороже", - подчеркнула певица.

Звезда также развенчала миф о том, что ее супруг намного ниже ее. По словам Поляковой, ее рост 1,8 м, а у супруга - 1,76 м.

Отметим, певица замужем за бизнесменом Вадим Поляков с 2004 года. Мужчина старше ее на 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова поделилась с поклонниками забавной историей о том, как она оконфузилась в общественном месте.