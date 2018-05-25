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СпортLady

Оля Полякова примерила сексуальный костюм кошки

1.6тЧитать новость на украинском

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото. Суперблондинка примерила сексуальный костюм кошки.

На фото Полякова позирует в комбинезоне с "хищным" принтом. К соблазнительному наряду певица подобрала туфли и обруч.

Оля сообщила, что ее новый клип на песню "Королева ночи" собрал первый миллион.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic/

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"Мяу у нас на клипе 1000000!", - подписала кадр артистка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова стала хэдлайнером праздничного концерта "Лига звезд", собрав 25 тысяч зрителей в самом сердце столицы.

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Объект
Мода
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