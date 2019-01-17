Оля Полякова празднует день рождения: горячие фото украинской суперблондинки

В четверг, 17 января, украинская поп-дива Оля Полякова празднует юбилей – знаменитой артистке и главной блондинке Украины исполнилось 35 лет.

Эпатажная персона, актриса, талантливая певица, вокальными данными которой восхищаются тысячи слушателей и самая красивая женщина нашей страны по версии глянца Viva – все это делает Олю одной из наиболее узнаваемых личностей в сфере украинского шоу-бизнеса. Полякова никогда не стеснялась появляться на публике в сексуальных, откровенных, а иногда даже и весьма дерзких образах. OBOZREVATEL предлагает подборку самых горячих фотографий известной исполнительницы.

Оля Полякова родилась в Виннице в семье советского дипломата. Из-за работы отца некоторое время Оля с семьей проживала на Кубе. Ее крестным отцом, как рассказывала сама Полякова, является легендарный кубинский лидер Фидель Кастро.

Свою карьеру певицы Оля начала активно строить в "нулевых", когда закончила музыкальное училище в Виннице. Вместе с попытками покорить "большую сцену", артистка получала высшее музыкальное образование в Киеве. Так, в настоящее время Полякова может похвастаться дипломами хорового дирижера, эстрадной певицы и оперной исполнительницей. К слову, голос Оли имеет вокальный диапазон в 4 октавы.

Настоящая известность пришла к Поляковой только в 2012 году, после нескольких неудачных попыток построить поп-карьеру как в России, так и в Украине. Тогда Оля начала сотрудничество с продюсером Михаилом Ясинским, который и помог ей отыскать тот уникальный образ, из-за которого артистка запомнилась широкой публике.

Оля Полякова – победительница второго сезона шоу "Народная звезда", которое транслировалось на телеканале "Украина", ведущая нескольких телепроектов, член жюри юмористического шоу "Лига смеха". В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала Viva.

Что касается личной жизни – Полякова замужем, воспитывает двух дочерей:13-летнюю Машу и 7-летнюю Алису, которые являются практически "копиями" звездной мамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова и ее старшая дочь Мария похвастались подписчикам в сети стройными фигурами в купальниках. Совместные фотографии артистка опубликовала на личной странице в Instagram, поинтересовавшись у фолловеров, насколько они с дочерью похожи.

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