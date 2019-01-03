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Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды

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Украинская певица Оля Полякова опубликовала видео из Майами (США), куда она отправилась в новогодний отпуск. OBOZREVATEL посчитал, сколько может стоить люксовый отдых звезды.

2 января Полякова опубликовала в сториз Instagram видео из отеля, на котором она бежит по направлению к океану.

Цена перелета самым удобным рейсом из Киева в Майами бизнес-класом — 80-90 тысяч гривен в две стороны на одного. Вероятнее всего, звезда отдыхает вместе с мужем, поэтому сумму можно умножать на два — 160-180 тысяч гривен.

Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды
Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды

Отель на видео похож на пятизвездочный Four Seasons Hotel Miami, расположенный прямо на берегу океана.

Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды

Сутки отдыха в таком обойдутся примерно в 20 тысяч гривен. Неделя — 130-140 тысяч гривен. То есть в сумме элитный отдых звезды потянет не менее, чем на 300 тысяч гривен без учета расходов на шопинг, рестораны и прочее.

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Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды
Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды
Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды
Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды
Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды

Также предлагаем посмотреть на сексуальные фото Поляковой в купальнике, которые OBOZREVATEL отобрал для своих читателей:

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Рамблер

Рамблер

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Ранее OBOZREVATEL выяснил, сколько стоил отдых победительницы "Танці з зірками" Илоны Гвоздевой, которая отправилась на Мальдивы.

Персона
Оля Полякова
Место
США
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