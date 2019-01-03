Оля Полякова отправилась на роскошный отдых: сколько стоят каникулы звезды

Украинская певица Оля Полякова опубликовала видео из Майами (США), куда она отправилась в новогодний отпуск. OBOZREVATEL посчитал, сколько может стоить люксовый отдых звезды.
2 января Полякова опубликовала в сториз Instagram видео из отеля, на котором она бежит по направлению к океану.
Цена перелета самым удобным рейсом из Киева в Майами бизнес-класом — 80-90 тысяч гривен в две стороны на одного. Вероятнее всего, звезда отдыхает вместе с мужем, поэтому сумму можно умножать на два — 160-180 тысяч гривен.
Отель на видео похож на пятизвездочный Four Seasons Hotel Miami, расположенный прямо на берегу океана.
Сутки отдыха в таком обойдутся примерно в 20 тысяч гривен. Неделя — 130-140 тысяч гривен. То есть в сумме элитный отдых звезды потянет не менее, чем на 300 тысяч гривен без учета расходов на шопинг, рестораны и прочее.
Также предлагаем посмотреть на сексуальные фото Поляковой в купальнике, которые OBOZREVATEL отобрал для своих читателей:
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Рамблер
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
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