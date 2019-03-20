Ольгу Бузову высмеяли за нелепую рекламу женской гигиены

Пользователи Instagram высмеяли российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая снялась в рекламном ролике средств женской гигиены.

Видео - своеобразный ремейк популярной рекламы 90-х - знаменитость опубликовала на личной странице в соцсети. В нем Бузова уверяет, что в "эти дни" женщинам можно надевать белую и обтягивающую одежду, а также танцевать.

"А я буду!" - то и дело заявляет на видео Бузова.

Учитывая узнаваемость и гонорары звезды, ее фолловеры удивились желанию сниматься в подобных роликах.

"Оля, вам денег не хватает, что вы так позоритесь?", "Бузовой, по-моему, чем зашкварнее, тем круче, да?", "Снимитесь уже в чем-то адекватном хоть раз, Оля", "Ну и днище..." - указали под постом телезвезды.

Один из подписчиков канала рассказал, что в свое время звездам за подобную рекламу платили миллион рублей, но в случае с Бузовой речь наверняка идет речь о сумме выше: по слухам, ей могли заплатить три миллиона.

Сама же Бузова домыслы своих подписчиков не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузову часто критикуют за то, что она не умеет петь, при этом билеты на концерты стоят не малых денег. Да и требования у нее к организаторам весьма специфичные.

До официального выдвижения поп-исполнителя Сергея Лазарева на Евровидение-2019 от России в сети была информация, что именно она может стать кандидатом. Музыкальный критик Сергей Соседов был категорически не согласен с таким развитием событий. Он прямо заявил, что у Бузовой нет ни слуха, ни голоса.

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